Vatandaş çocuğuna 'dondurma' alamayacak duruma düştü! Esnaftan "askıda dondurma" uygulaması

Askıda ekmek, askıda yemek ve askıda kırtasiye uygulamalarının ardından Balıkesir'de bir esnaf "askıda dondurma" uygulaması başlattı.

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"Askıda dondurma" uygulamasının ilk günden itibaren ilgi gördüğünü kaydeden 61 yaşındaki Adem Teslim, uygulamayı devam ettirmekte kararlı olduğunu söyledi. Bazı annelerin çocuklarına dondurma alamadıklarını gördüğü için uygulamayı başlattığını anlatan Teslim, "Anneler, çocuklarını gezdirirken dondurmanın önünden geçirmiyorlar. Neden, çocuğum dondurma ister de alamam diye korkuyorlar. Karşı taraftan geçtiklerini gördüm. Ben de onun için bir öncülük yapalım dedim" dedi.

Dondurmacı Adem Teslim, şunları söyledi:

"Askıda ekmek duydum, askıda yemekte duyduk. Askıda pide, askıda kırtasiye ama askıda dondurma hiç duymadım. Burhaniye de bir ilk. Türkiye'de nasıldır bilmiyorum. Anneler, çocuklarını gezdirirken dondurmanın önünden geçirmiyorlar. Neden; ben çocuğum dondurma ister de alamam diye korkuyorlar. Karşı taraftan geçtiklerini gördüm. Ben de onun için bir öncülük yapalım dedim. Bugünden itibaren askıda dondurmayı başlattık.

Başlattığımız günden itibaren yazıyı asmamamıza rağmen vatandaşlardan para bırakanlar oldu. Bizim bu iyi niyetimizi suistimal etmedikleri müddetçe biz bu işe devam edeceğiz. Eğer 3- 5 kişi suistimal ederse de biz 3-5 kişinin su suistimalinden dolayı bu işi bırakmayacağız. Devam edeceğiz. Herkesi bekleriz. Herkes göğsünü gere gere gelsin yesin. Çıkın çıkın gelin."

Kaynak: ANKA

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