Vatandaş, Bakan Özhaseki'ye dert yandı: "En düşük emekli maaşının 25 bin lira olması lazım"

Esnaf ziyareti yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanına gelen bir vatandaş, "En düşük emekli maaşının 25 bin lira olması lazım" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Karabük’e geldi. İlk olarak Karabük Valiliği’ne gelen Bakan Özhaseki ardından Ergenekon Mahallesi’nde yapılması planan Millet Bahçesi proje alanını ve Kartaltepe Mahallesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' proje alanını ziyaret etti. Emekli bir vatandaş, Karabük merkeze bağlı Kemal Güneş Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Özhaseki'ye emekli maaşlarını yetersiz olduğunu söyledi.

Vatandaş, "Yoksullar ve darda olan kesim adına söylüyorum; şu anda ekonomik şartları çok kötü. Kendim için demiyorum ben emekliyim. Bir kilogram kıyma 480- 500 TL. Mümkünse sayın Cumhurbaşkanı'na iletin. En düşük emeklinin 25 bin lira alması lazım. Seçimden önce emekli maaşını mutlaka arttırın" dedi. Bakan Özhaseki ise emekli vatandaşın bu isteğine, ''inşallah'' diyerek karşılık verdi.

Kaynak: ANKA

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