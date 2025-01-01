Üç Büyük Eğlence Merkezine Soğuk Duş! Kapılarına Kilit Vuruldu

İstanbul'da bulunan üç büyük eğlence merkezi, beklenen ticari performansı yakalayamadığı için kalıcı olarak kapatıldı. İşte o eğlence merkezleri...

Üç Büyük Eğlence Merkezine Soğuk Duş! Kapılarına Kilit Vuruldu

Birleşik Krallık merkezli Merlin Entertainments, İstanbul'daki üç eğlence merkezine ilişkin yeni kararını verdi. 1 Ocak itibarıyla İstiklal Caddesi'nde bulunan ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds ile Forum İstanbul alışveriş merkezindeki Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre kalıcı olarak kapatıldı.

DW Türkçe'nin AFP'den aktardığına göre, şirketin sözcüsü kararın, bu tesislerin kötü ticari performansları nedeniyle alındığını belirtti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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