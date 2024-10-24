Türkiye'nin Son Ustası "Ben Ölünce Bitecek" Dedi: Günlük 2 Bin Liraya Çalışacak Eleman Bulamıyor

Günün büyük bölümünü atölyesinde geçiren ve her gün binlerce kez çekiç sallayan İmrak, mesleğini devralacak bir çırak bulamamaktan yakınıyor.

Günlük 2 bin lira yevmiye verdiğini, ancak çalışacak kimseyi bulamadığını belirten İmrak, bu mesleği bıraktığında şehirde artık bakırcılık mesleğinin tamamen biteceğini söyledi.

1957 yılında, henüz 11 yaşındayken babasının yanında bakırcılığa başlayan İmrak, yıllar içinde mesleğin tüm inceliklerini öğrendi. Bugüne kadar sayısız bakır ürün üretmiş olan usta, şehrin en eski zanaatkarlarından biri.

HER GÜN 10 SAATTEN FAZLA ÇEKİÇ SALLIYOR

Yaklaşık 30 yıl önce emekli olmasına rağmen hala her gün 10 saatten fazla çalıştığını belirten İmrak, bakırcılığa duyduğu sevgiden asla vazgeçmediğini söylüyor. Ancak genç nesillerin bu mesleğe ilgi göstermemesi onu kaygılandırıyor.

"MESLEKLERE İLGİ KALMADI"

Meslek hayatına nasıl başladığını aktaran İmrak, şunları söyledi:

İlkokuldan sonra babamın yanında çalışmaya başladım. O günden bu yana mesleğimi sürdürüyorum. Mesleğe başladığım dönemlerde Burdur, civar iller arasında bakırcılık konusunda en önde gelen yerdi. Ben Bakırcılar Derneği Başkanlığı yaptığım dönemde 120 bakırcı ve kalaycı vardı. Şimdi ise bu işi yapan bir tek ben kaldım.

Bağ-Kur primleri, dükkan kirası derken insanlar meslekten uzaklaştı. Karşımdaki 5 okuldan çıkan öğrencilerin hepsi masa başı işlere yöneliyor, kimsenin mesleklere ilgisi yok. Günlük yevmiyesi 3 bin lira olan kaynakçılar var ama ben 2 bin lira yevmiye ile çalışacak eleman bulamıyorum. Burdur'da bakırcılık bitmek üzere. Ben bu işi bıraktığımda Burdur'da bakırcılık da sona erecek.

İşini son gününe kadar yapacağını söyleyen İmrak, mesleğini çok sevdiğini dile getirdi.

TÜRKİYE'DEKİ TEK USTA

Bakır gülyağı damıtma kazanları ve el yapımı krom çelik kazanları üreten tek ustanın kendisi olduğunu söyleyen İmrak, "Yaptığım kazanlar Çin, ABD, Ukrayna ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Fakat eleman bulamayınca, yalnız başıma bu işi ne kadar sürdürebilirim bilemiyorum" dedi. Günde yaklaşık 10 saat çalıştığını ifade eden İmrak, "Sabah 08.30’da atölyemde olurum, akşam ezanına kadar çalışırım. Gün içinde binlerce kez çekiç sallıyorum" dedi.

Kaynak: DHA