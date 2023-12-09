Türkiye'nin önde gelen gıda şirketine kayyum atandı!

Türkiye'nin önde gelen gıda üretim fabrikalarına sahip olan Tatbak grup şirketlerine, büyük ortak Zeki Doruk ile diğer ortak İsa Albayrak arasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle kayyum atandı.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen gıda şirketine kayyum atandı!

Tatbak grup şirketlerinde, büyük ortak Zeki Doruk ile diğer ortak İsa Albayrak arasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle İsa Albayrak, şirketlerden ayrılmak ve ortaklık payını almak için İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ticari davalar açtı.

Dava dosyasına giren yeminli mali müşavir raporunda yönetim kurulu başkanı Zeki Doruk’un, usulsüz şahsi malvarlığı edindiği ve şirketi zarara uğrattığı tespitine yer verildi.

KAYYUM ATANMASI TALEP EDİLDİ

İsa Albayrak, avukatı Efe Murat Bulut aracılığıyla şirketlere kayyum atanmasını talep etti.

Türkiye'nin önde gelen gıda şirketine kayyum atandı! - Resim : 1

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün aktardığı habere göre, mahkemece yapılan değerlendirmede, Zeki Doruk’un şirketi zarara soktuğu belirtilerek, şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Ticaret gazetesinde yayımlanan ilana göre, Tatbak Gıda ve Tatbak Mağazacılık şirketleri yönetim kurulu başkanı olan Zeki Doruk’un şirket mal varlığı üzerinde tasarruf etme, şirkete ait banka hesaplarından para çekme, kambiyo evrakı düzenleme ve şirket adına harcama yapma dahil şirketle ilgili her türlü karar ve tasarruf işlemleri kayyum onayına bağlandı.

HAKMAR MARKETLERDE SATIŞ YAPIYOR

Öte yandan Tatbak'ın Hakmar marketlerde de satış yaptığı, Tatbak şirketlerinin indirim marketler zinciri olan Hakmar marketler ile aynı grup şirketler arasında olduğu belirlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Kabuğunu çöpe atıyorduk! Oysa asıl faydası kabuğunda gizliymiş Kabuğunu çöpe atıyorduk! Oysa asıl faydası kabuğunda gizliymiş
OECD: Türkiye gıda enflasyonunda ilk sırada OECD: Türkiye gıda enflasyonunda ilk sırada
Gittikleri her ortamı geren 3 burç! Negatif enerjileri çok kötü etkiliyor Gittikleri her ortamı geren 3 burç! Negatif enerjileri çok kötü etkiliyor
Uzun bir süredir isteniyordu artık hasatta verim daha da artacak Uzun bir süredir isteniyordu artık hasatta verim daha da artacak
ÇOK OKUNANLAR
Kasım ayının en iyi 10 Türk dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı Kasım ayının en iyi 10 Türk dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı
196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste! 196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste!
Fatih Portakal, asgari ücret için net oran verdi: 3 senaryoyu açıkladı Fatih Portakal, asgari ücret için net oran verdi: 3 senaryoyu açıkladı
Meteoroloji 36 ili tek tek uyardı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji 36 ili tek tek uyardı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor, hazırlığınızı yapın!
Eşinin avukatından şoke eden açıklamalar: 'Ender Saraç'ın duş alırken görüntülendiği erkek...' Eşinin avukatından şoke eden açıklamalar: 'Ender Saraç'ın duş alırken görüntülendiği erkek...'