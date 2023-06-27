Türkiye'nin net dış borç stoku 255 milyar dolara ulaştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 475,7 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 255 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye'nin net dış borç stoku 255 milyar dolara ulaştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart 2023 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 475,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 49 oldu.

NET DIŞ BORÇ STOKU 255 MİLYAR DOLAR

Aynı tarihte net dış borç stoku 255 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

HAZİNE GARANTİLİ BORÇ STOKU 15,7 MİLYAR DOLAR

Hazine garantili dış borç stoku ise 15,7 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku, bu dönemde, 2 trilyon 934 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,1 olarak belirlendi.

AB TANIMLI BORÇ 5 TRİLYON 336 MİLYAR LİRA

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 5 trilyon 336 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 31,2 olarak hesaplandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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