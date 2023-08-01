Türk gayrimenkul yatırımcılarının yeni gözdesi: İngiltere

İngiltere başta olmak üzere Birleşik Krallık’taki kira artışları Türk yatırımcıların yüzünü güldürüyor. HomeLet’in açıkladığı verilere göre Birleşik Krallık’ta Haziran’daki kira fiyatlarının bir önceki yıla kıyasla %10,4 arttığı kaydedilirken, bu tablo Avrupa’nın gayrimenkul sektörünün merkezi Londra özelinde de görülüyor. Londra’daki kiraların geçtiğimiz yıla göre %11,3 yükseldiği belirtiliyor. Türk yatırımcılar ise bu gelişmeleri fırsata çevirmek isterken, yasal prosedürleri yürütmek ve doğru gayrimenkulü bulmak için profesyonel danışmanlıkların arayışına giriyor. Türkiye’deki yatırımcılara döviz bazında kira geliri sağlayan gayrimenkul şirketi İngiltere Investment ise Londra’daki gayrimenkul piyasasını değerlendirdi.

İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, “Ülkemizdeki pek çok yatırımcı, İngiltere’de yatırım yapmanın yollarını arıyor. Özellikle pandemiden sonra bölgedeki gayrimenkul fiyatlarının artması ve döviz bazlı kira getirisinin daha cazip hale gelmesi İngiltere’ye olan ilginin yoğunlaşmasına kapı aralıyor. İş dünyasının merkezi konumundaki Londra da yatırım bölgelerinin başında geliyor. Londra, finans, eğitim, bilim, sanat ve spor alanlarında da öne çıkıyor. Bu faktörler, şehrin dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar gelir ve ziyaretçi çekmesini sağlıyor. Biz de İngiltere’de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin yüksek getiri potansiyeli olan, kaliteli, güvenilir en büyük inşaat firmalarının yeni projelerini özenle seçerek sizlere sunuyoruz” dedi.

“İstanbul’daki etkinliklerimizle yatırımcı ve İngiliz inşaat şirketlerini buluşturuyoruz”

Müşterilerinin bütçesine en uygun projeleri bulana ve süreci tamamlayana kadar rehberlik ettiklerini söyleyen İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, yatırımcılar için düzenledikleri bilgilendirme etkinliklerine şu sözlerle değindi: “İngiltere’nin ünlü inşaat şirketlerini İstanbul’a davet ediyoruz. Burada yatırımcıyla buluşmalarına aracılık ediyoruz. Birçok yatırımcı bu etkinliklerimizden oldukça memnun. İlerleyen dönemde İstanbul dışındaki çeşitli büyükşehirlerde de bu etkinlikleri düzenlemeyi ve Türkiye’nin dört bir yanındaki gayrimenkul yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz.”

“Müşterilerimiz sadece para değil prestij de kazanmak istiyor”

İngiltere’de gayrimenkul yatırımı yapan kişilere dair detaylı bilgiler aktaran İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, “Müşterilerimiz için bir gayrimenkulün maddi anlamda kazanç sağlaması yeterli gelmiyor. Sadece maddi kazanç arayışı içerisinde olan yatırımcı genelde farklı lokasyonlara odaklanıyor. Fakat gayrimenkul alanında uzman olan yatırımcı, hem para hem de prestij kazandıran İngiltere’yi tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, sözlerine şöyle sonlandırdı: “Ekimizdeki uzmanlar, bize ulaşan danışanlarımızla detaylı bir görüşme gerçekleştiriyor. Yatırım yapacak müşterimizin bütçesi başta olmak üzere çeşitli değişkenler de hesaplanarak en kazançlı ve prestijli gayrimenkul örneklerini sunuyoruz. Müşterinin onayını takip eden süreçteki yasal prosedürleri yerine getiriyoruz. Üstelik pazarlamasını yaptığımız projelerden gayrimenkul satın alan müşteriler hiçbir komisyon ödemiyor.”