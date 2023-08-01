Gece yarısı akaryakıta zam geldi!

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol varil fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle artmaya devam ediyor. Motorine bu gece itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam geldi.

Gece yarısı akaryakıta zam geldi!

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş kuruş arttı.

İSTANBUL'DA 36 LİRA 42 KURUŞTAN SATILACAK

Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 42 kuruş, Ankara'da 36 lira 9 kuruş, İzmir'de ise 37 lira 7 kuruş oldu.

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