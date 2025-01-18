Türk Eximbank’tan İhracatçıya Finansman Kolaylığı

Türk Eximbank, Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedefine hizmet etmek amacıyla başlattığı Stratejik Dönüşüm Programı kapsamında yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, 2024 başında ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve maliyetlerini düşürmek üzere hayata geçirilen teminat çeşitliliği uygulaması, ihracatçılar tarafından yaygın şekilde kullanılmaya başlandı.

Uygulamayla, teminat mektubunun ve Türk Eximbank sigortalı alacağın temlikinin yanı sıra menkul kıymet rehini, Kredi Garanti Fonu ve İhracatı Geliştirme (İGE) gibi kefalet kurumlarının kefaleti, gayri menkul ipoteği ile gerçek ve tüzel kişi kefaletleri gibi bankacılık sektöründe genel kabul görmüş alternatif türlerin teminatı kabul ediliyor.

"DESTEKLERİN İHRACATA KATKISINI DİKKATE ALAN BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRDİK"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kredi kullanımında farklı teminat türlerinin kabul edilmeye başlanmasıyla, ihracatçıların bankanın ihracat destek kredilerinden yararlanırken yaşadığı teminat sorununun çözümüne yönelik önemli adım atıldığını söyledi.

Böylece ihracatçıların krediye erişimleri kolaylaşırken, toplam finansman maliyetlerini de düşürdüklerine dikkati çeken Güney, büyük memnuniyet sağlayan bu uygulamadan zaman içinde daha fazla ihracatçının yararlandığını vurguladı.

Güney, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların bu uygulamadan daha etkin yararlanabilmesini de amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank olarak sunduğumuz desteklerin ihracata olan katkısını dikkate alan bir yaklaşım geliştirdik. Bu yaklaşımla kredi teminatları konusunda alternatifli bir modele geçilerek, ülke ihracatımıza katkı noktasında, yüksek katma değerli ihracat artışı sağlama potansiyeli ve kredi değerliliği yüksek ihracatçıların önceliklendirilmesi sağlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, teminat mektuplu kredilerin toplam krediler içindeki oranı 2024'te önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 geriledi. Bugüne kadar işbirliği içinde olduğumuz kredi kefalet kurumları ile yeni kefalet paketleri üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında da finansmana erişim konusunda kolaylaştırıcı adımlara devam edeceğiz."

Kaynak: AA