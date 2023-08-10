TÜİK açıkladı: Geniş tanımlı işsizlik arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile yüzde 24,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,6 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

HAZİRAN AYINDA İŞSİZLİK SINIRLI YÜKSELDİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem