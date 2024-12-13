Trafik Sigortasında Yeni Dönem… Yüzde 20’ye Kadar İndirim Yapılabilecek: Araç Sahipleri Dikkat, ‘Asgari Ücret’ Detayı!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (trafik sigortası) ile ilgili önemli düzenlemeler yaptı. Kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Sigorta primlerinden havuz sistemine kadar pek çok konuda düzenlemelere gidildi.

ENGELLİ BİREYLERE SİGORTA PRİM İNDİRİMİ

Buna göre engelli kimlik kartı bulunan ve Ulusal Engelli Veri Sistemi’ne kayıtlı bireysel için trafik sigortası primlerinde yüzde 20’ye kadar indirim yapılmasına karar verildi.

İPTALLERDE ASGARİ ÜCRET DETAYI

Ayrıca sigorta poliçesi iptal edildiğinde sigorta şirketine ödenecek prim, asgari ücretin yüzde 2’sinden az olmayacak. Bu primin yüzde 80’i sigorta acentesine komisyon olarak tahakkuk ettirilecek. Düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

HASAR MALİYET DÜZENLEMESİ

2025’te trafik sigortası primleri, 2024 Aralık ayına göre bazı araç gruplarında yüzde 10 bazılarında ise yüzde 5 eklenerek belirlenecek. Bu uygulama da yeni yıl itibarıyla geçerli olacak.

HASAR MALİYETİ EŞİT OLARAK PAYLAŞTIRILACAK

Havuz sisteminde ise belirli araç gruplarının sigorta prim ve hasarları sigorta şirketleri arasında paylaşılacak. Bu paylaşım 2025’e kadar farklı bir hesaplama yöntemi ile yapılacak. Prim ve hasarların yüzde 50’si sigorta şirketleri arasında eşit bölüştürülecek. Kalan yarısı ise şirketlerin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık paylarına göre dağıtılacak. Uygulama yeni yılda hayata geçecek.

Kaynak: Haber Merkezi