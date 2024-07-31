Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Maaşlarda Yüzde 100'ün Üzerinde Zam Yapılacak

Tuzla Belediyesi ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kadınlara yönelik projelerin ön plana çıktığı sözleşmede, Belediye’de bir 'Mobbing Kurulu' kurulacağının da altı çizildi. Sözleşme ile çalışanların aylık net iyileştirme zammı, 31 Mart öncesine göre yüzde yüz oranını aşarak 15 bin TL olarak belirlendi.

Tuzla Belediyesi, seçim dönemi vaatleri doğrultusunda, memur ve sözleşmeli personel için aylık iyileştirme zamlarını belirledi. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, TÜM-BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve çok sayıda personel katıldı. Törenin ardından, kazanılan haklar şerefine belediye içinde davul ve zurna eşliğinde tüm katlar dolaşıldı, belediye binasının önünde halay çekilerek renkli ve coşkulu anlara imza atıldı.

‘TUZLA HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR’

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, toplu iş sözleşmesi imza töreninden önce yaptığı konuşmada, "Siz bunu hak ediyorsunuz, size çok güveniyorum. Tuzla her şeyin en iyisini hak ediyor ve Tuzla Belediyesi çalışanı da her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu güc ve denge işi, bütçe işi, bütçeyi doğru planlama işi ve bunu çalışanlarına ne kadar pay etmeyi kafaya koyduğunu gösterme işi. Kampanya dönemindeki vaadimizi gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Sizler bizim yol arkadaşlarımızsınız. Birlikte, Tuzla'da çok güzel bir 5 yıl geçirelim, bol bol çalışıp, fedakârlık yapalım. Karşılığında da bütçe neyse birlikte paylaşalım" dedi.

BİRÇOK SOSYAL VE MADDİ KAZANIM, PERSONELLE BULUŞTURULDU

Belediye tarihinde bir ilki temsil eden bu toplu iş sözleşmesinde, aile içi şiddet uygulayan personelin mali haklarının mağdur eşe ödenmesi sağlanacak. Sözleşme, çalışanların otoparklardan ve park alanlarından ücretsiz yararlanmasını, sosyal tesislerde yüzde 30 indirimli hizmet almasını ve belediyeye bağlı eğitim ve sanat merkezlerinden ücretsiz faydalanmasını öngörüyor. Ayrıca çalışanlar, sağlık hizmetleri, spor merkezleri ve yüzme havuzlarından da ücretsiz yararlanabilecek. Kültür merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde yüzde 30 indirim ve Belediye Evlendirme Dairesi ile düğün salonlarında yüzde 60 indirim imkânı sunulacak. İndirimler ve ücretsiz hizmetler, meclis kararıyla yürürlüğe girecek.

KUAFÖR VE KREŞ MÜJDESİ

Sözleşmede belediye ana binasında kadın ve erkek çalışanların yararlanacağı bir kuaför açılması, ücret tarifesinin sendikayla ortak belirlenmesi, çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakım evi açılması, çocukların belediye ana hizmet binasından kreşe ulaşımının sağlanması, emzirme odası yapılması, eğitim ve öğretim yılı içinde çalışanların ilköğretime devam eden ve okul saati dışında zorunlu olarak ebeveynin yanında olan çocukları için mesai saatleri içinde zaman geçirebilecekleri bir alan tahsisine ilişkin ilk olma özelliği taşıyan kararlar da çıktı.

YENİ HAKLAR SAĞLANDI

Personelin sözleşmelerinin tam süreli yapılması, kadın çalışanlara resmi analık izni haricinde 8 hafta ücretli izin verilmesi, 1 Mayıs’ta memur ve sözleşmeli personelin, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın ilk günü ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli çalışanların idari izinli sayılması, sınav günlerinde izin, çalışanların kullandıkları yıllık izin günlerine denk gelen, hafta sonu tatil günleri ile ulusal ve dini bayramlar yıllık izin sürelerine dâhil edilmemesi sağlandı.

Yurt içi izinlerde 2 gün, yurt dışı izinlerde 4 gün yol iznini de düzenleyen sözleşmede, çalışana amca, hala, dayı, teyze, dede, babaanne, anneanne ve yeğeninin vefatı halinde il içinde 1 gün, il dışında 3 gün ölüm izni verilecek.

KADIN ÇALIŞANLARA POZİTİF AYRIM

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlar izinli sayılacak. Kadın çalışanlara ayda bir gün regl izni verilmesi de sözleşmede imza altına alındı. Kadın çalışanların HPV aşısı talebi doğrultusunda ücretsiz yapılması da sağlanacak. Sözleşme kapsamında Belediye’de Mobbing Kurulu kurulacak.

AYLIK ÖDEMELERE YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ZAM

Sözleşme ile çalışanların aylık net iyileştirme zammı, 31 Mart öncesinde göre yüzde yüz oranını aşarak aylık net 15 bin TL olarak belirlendi. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Kurban Bayramı’nda ve Ramazan Bayramı’nda çalışanlara net 10 bin TL ikramiye ödenecek. Engelli çalışanlara ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde net 15 bin TL ikramiye ödenecek.

Yemek ücretini günlük 76 TL’den 200 TL’ye yükselten sözleşmede, çalışanlara aylık mavi kart ücreti kadar ulaşım desteği sağlanması da karara bağlandı. Eski sözleşme kapsamında yer alan izin ücretinin de bu imkândan yararlanmayan çalışanların hak kaybı olmaması için yıl sonuna kadar sürdürülmesi kararı alındı.

Kaynak: ANKA