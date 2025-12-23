Ticaret Bakanlığı Karar Verdi, Hepsi Toplatılıyor! Ölüm Riski Bulunuyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden iki kırtasiye ürününü daha “güvensiz” listesine aldı. Keçeli kalem ve silginin boğulma riski taşıdığı tespit edilirken, ürünlerin satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Karar Verdi, Hepsi Toplatılıyor! Ölüm Riski Bulunuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı bulunan ürünler marka ve model bilgileriyle kamuoyuna duyuruluyor. Bakanlık, son olarak çocuklara yönelik iki kırtasiye ürününe ilişkin önemli bir karar aldı.

2 KIRTASİYE ÜRÜNÜ PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlığın 22 Aralık tarihli duyurusuna göre, çocukların kullanımına sunulan iki farklı kırtasiye ürünü için toplatma kararı verildi. Söz konusu ürünlerin, küçük çocuklar açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

BOĞULMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, “Taros” markalı keçeli kalemlerin 3 yaş altı çocuklar için boğulma riski taşıdığı ifade edildi. Ayrıca ayıcık figürlü “S-9171” model pembe silginin de aynı gerekçeyle güvensiz bulunduğu kaydedildi. Her iki ürünün de satışının yasaklandığı ve piyasadan geri çağrıldığı bildirildi.

Yetkililer, ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocukların kullandığı kırtasiye ürünlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, güvensiz olduğu açıklanan ürünlerin derhal kullanımdan kaldırılması çağrısında bulundu.

Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık ÇıktıTürk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık ÇıktıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Aidatlara Sert Fren! Apartmanda Oturan Herkesi İlgilendiriyor: Kira Öder Gibi Aidat Ödeme Devri Bitti Aidatlara Sert Fren! Apartmanda Oturan Herkesi İlgilendiriyor: Kira Öder Gibi Aidat Devri Bitti
Asgari Ücrette Üçüncü Toplantı Tarihi Belli Oldu Milyonlar Bekliyor! Üçüncü Toplantı Bu Akşam
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Şile Belediyesi’ne Operasyon: 23 Gözaltı Kararı Şile Belediyesi’ne Operasyon
Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı
Defne Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması: 'Sadece Bir Partiye Katıldım' Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması
12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak 12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak
Murat Övüç Cezaevinden Mektup Yazdı, Tek İsteğini Açıkladı! Özgür Özel Detayı Dikkat Çekti Murat Övüç Cezaevinden Mektup Yazdı, Tek İsteğini Açıkladı! Özgür Özel Detayı Dikkat Çekti