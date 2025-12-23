Ticaret Bakanlığı Karar Verdi, Hepsi Toplatılıyor! Ölüm Riski Bulunuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı bulunan ürünler marka ve model bilgileriyle kamuoyuna duyuruluyor. Bakanlık, son olarak çocuklara yönelik iki kırtasiye ürününe ilişkin önemli bir karar aldı.

2 KIRTASİYE ÜRÜNÜ PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlığın 22 Aralık tarihli duyurusuna göre, çocukların kullanımına sunulan iki farklı kırtasiye ürünü için toplatma kararı verildi. Söz konusu ürünlerin, küçük çocuklar açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

BOĞULMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, “Taros” markalı keçeli kalemlerin 3 yaş altı çocuklar için boğulma riski taşıdığı ifade edildi. Ayrıca ayıcık figürlü “S-9171” model pembe silginin de aynı gerekçeyle güvensiz bulunduğu kaydedildi. Her iki ürünün de satışının yasaklandığı ve piyasadan geri çağrıldığı bildirildi.

Yetkililer, ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocukların kullandığı kırtasiye ürünlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, güvensiz olduğu açıklanan ürünlerin derhal kullanımdan kaldırılması çağrısında bulundu.

