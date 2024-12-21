Taksit Sayısına Sınırlama! İkinci El Araba ve Cep Telefonu İçin Resmi Gazete’den Duyuruldu: ‘Parası Olan Alır’ Dedirtecek Karar

Bugün Resmi Gazete'den milyonlarca vatandaşı etkileyecek bir karara imza atıldı. Tüketimi azaltma hedefleri kapsamında ikinci el otomobil ve cep telefonu taksit sayılarında sınırlamaya gidildi. Bu kapsamda 20 bin TL üzerindeki cep telefonu alımlarında taksit sayısı 3 oldu. İkinci el arabada ise 2 milyon liranın üzerinde taksit yapılmamasına karar verildi.

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Taksit Sayısına Sınırlama! İkinci El Araba ve Cep Telefonu İçin Resmi Gazete’den Duyuruldu: ‘Parası Olan Alır’ Dedirtecek Karar

Enflasyonla mücadelede tüketimi kısmak isteyen ekonomi yönetimi dikkat çeken iki karara imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle cep telefonu ve ikinci el araba alımlarında taksit süresine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

CEP TELEFONUNDA TAKSİT SINIRI

Düzenleme kapsamında yenilenmiş ürün kategorisindeki cep telefonlarında taksit süresi sınırlandırıldı. Fiyatı 25 bin TL üzerinde olan yenilenmiş telefonların taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı. Ayrıca yeni cep telefonu alımlarında da 20 bin TL’nin üzerindeki telefonlar için taksit sayısı da en fazla 3 ay olarak belirlendi.

Taksit Sayısına Sınırlama! İkinci El Araba ve Cep Telefonu İçin Resmi Gazete’den Duyuruldu: ‘Parası Olan Alır’ Dedirtecek Karar - Resim : 1

2 MİLYON TL ÜZERİ İKİNCİ EL ARAÇTA TAKSİT KALDIRILDI

Bir diğer değişiklik ise ikinci el araç alım satımlarında gerçekleşti. Bu kapsamda aracın fatura değerine göre taksit sayıları yeniden belirlendi. 400 bin TL ve altında olan ikinci el araç satışlarında taksit sayısı 48 oldu. 400-800 bin TL bandındaki araçlarda ise en fazla 36 aya kadar taksit yapılabilecek.,

Taksit Sayısına Sınırlama! İkinci El Araba ve Cep Telefonu İçin Resmi Gazete’den Duyuruldu: ‘Parası Olan Alır’ Dedirtecek Karar - Resim : 2

Daha yüksek fiyattaki araçlar için taksit sayılarında kademeli bir azalış görüldü. 800 bin TL ila 1.2 milyon lira arasında değeri olan ikinci el otomobilde taksit sayısı 24, 1.2 – 2 milyon arasındaki araçlarda 12 aya kadar taksit yapma imkanı verildi.

Ancak 2 milyon lira üzeri ikinci el arabalarda ise taksit yapılmaması kararlaştırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Cep Telefonu İkinci El Araç
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