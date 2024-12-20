Merkez Bankası Son Dakika Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat'ta Yeni Dönem
TCMB, Kur Korumalı Mevduattan çıkışı desteklemek amacıyla yeni adımlar attı. Bu kapsamda KKM’nin TL’ye geçiş hedefi yüzde 60’a indirilirken, asgari faiz oranı yüzde 70’ten yüzde 50’ye düşürüldü. Öte yandan yeni açılacak KKM hesapları için zorunlu karşılıklara faiz ödemesi uygulaması kaldırıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM (Kur Korumalı Mevduat) bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla yeni düzenlemelere gitti.
TCMB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, KKM'nin Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin yüzde 70'ten yüzde 60'a indirildiği bildirildi.
Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
- KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef %70’ten %60’a indirildi.
- KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin %70’inden %50’sine düşürüldü.
- KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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