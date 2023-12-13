Taksiciler Odası Başkanı'ndan zam çıkışı: Talep ettikleri oran yüzde 65

Eyüp Aksu, taksicilerin yeni yıldaki zam taleplerinin medyada yansıyanın aksine yüzde 100 değil yüzde 65 olduğunu söyledi.

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Taksiciler Odası Başkanı'ndan zam çıkışı: Talep ettikleri oran yüzde 65

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, yeni yıldaki zam talebinin yüzde 100 olduğunu açıkladığı belirtilmişti.

Tele1'den Egehan Erkün'ün haberine göre Aksu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek zam taleplerinin yüzde 100 değil 65 olduğunu vurguladı.

Aksu zam talepleriyle ilgili şunları söyledi:

"Yüzde 65 oranında zam talebimiz var. Onun gündeme gelmesini talep ettik. Dün Hürriyet’e konuştuk o da yanlış anlaşılmış veya yanlış ifade edilmiş. Yüzde 100 değil yüzde 65 oranında zam talebimiz oldu.”

Eyüp Aksu, taksi plaka ücretleri için ise şunu aktardı:

“Biz devletten bunu ihaleyle satın aldık. Açık artırmayla, kapalı zarf usulü. O tarihlerde devlete yatırdığımız para, bugünkü gayrimenkulle kıyasladığınız zaman, dolar, euro gibi döviz cinsiyle kıyasladığımız zaman en az 20 milyon TL olmalı. 20 milyonun altında olması tatmin eden bir miktar değil”

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