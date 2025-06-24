Tabela Bir Kez Daha Değişti! Motorine İndirim Geldi: İşte Akaryakıt Fiyatları

İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandı. Orta Doğudaki bu kritik gelişme sonrası petrol fiyatları sert düşüş yaşadı ve motorine 1 lira 63 kuruşluk indirim geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Tabela Bir Kez Daha Değişti! Motorine İndirim Geldi: İşte Akaryakıt Fiyatları
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Orta Doğu'da dünya gündemini sarsan İsrail-İran savaşı 12. gününde sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da başlayan çatışmaların ardından ateşkesin resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu. Trump, ateşkesin taraflarca titizlikle korunması gerektiğini vurgulayarak, herhangi bir ihlalin küresel istikrara zarar vereceğini söyledi.

Ateşkes açıklaması sonrası küresel enerji piyasaları hızla tepki verdi. Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi endişelerinin azalmasıyla petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı.

Tabela Bir Kez Daha Değişti! Motorine İndirim Geldi: İşte Akaryakıt Fiyatları - Resim : 1

ABD ham petrolü yüzde 4 gerileyerek varil başına 66 dolara, Brent petrol ise 68 dolar seviyesine kadar indi. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

MOTORİNE İNDİRİM

Petroldeki düşüşle birlikte motorin fiyatlarında da beklenen indirim geldi. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre, motorin litre fiyatına ortalama 1 lira 63 kuruş indirim yapıldı.

Tabela Bir Kez Daha Değişti! Motorine İndirim Geldi: İşte Akaryakıt Fiyatları - Resim : 2

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte 24 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 51.51 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.92 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 52.51 TL

Motorin litre fiyatı: 54.27 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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