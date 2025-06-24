Döviz Piyasası Alev Alev: Eurodan Tarihi Zirve

Orta Doğu'daki çatışmalar sona erdi, piyasalar ise çalkantılı. Euro, TL karşısında 46,10 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar da yükselişini sürdürüyor.

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Döviz Piyasası Alev Alev: Eurodan Tarihi Zirve
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Orta Doğu'da tansiyonu 12 gündür yükselten İsrail-İran savaşı sona erdi. İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini hedef alan ve "Gece Yarısı Çekici" adı verilen operasyonla derinleşen çatışmalarda bugün tarihi bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını duyurdu.

Ancak bölgedeki bu sıcak gündem, küresel piyasalarda şok etkisi yaratmaya devam ediyor.

Döviz Piyasası Alev Alev: Eurodan Tarihi Zirve - Resim : 1

EURODAN REKOR

Jeopolitik risklerin tırmandığı süreçte döviz kurları da fırtınalı bir seyir izliyor. Euro/TL kuru sabah saatlerinde 46,1056 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Aynı zamanda Euro, dolar karşısında da değer kazandı ve yüzde 0,3'lük artışla 1,16138 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL ise 39,6603 seviyesine çıkarak dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik yatırımcıları, iş dünyasını ve vatandaşları ekran başına kilitlemiş durumda.

Uzmanlar, ateşkesin kısa vadede piyasalarda bir rahatlama yaratabileceğini ancak bölgedeki belirsizliklerin etkisinin tamamen ortadan kalkmayacağını belirtiyor

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Kaynak: Haber Merkezi

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