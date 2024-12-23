EMEKLİ ZAMMI 2025! SSK, Bağ-Kur En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Tahtanın Başına Geçip Anlattı: Kök Aylığa 8 Puanlık Refah Payı

Son dakika: SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı günler sonra belli olacak. 6 aylık enflasyon oranı ile yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıkıyor! 2025 emekli maaşı düzenlemesi için gözler ekonomi yönetimine çevrilirken, refah payı hariç 4A, 4B emekliye zam oranının yüzde 16-18, 4C Emekli Sandığı kapsamındakiler ise 12-14 arasında bir artış alacak. Emekli kök maaş zammı ardından ikinci adım emekli taban maaşlar için atılacak. Şu an 12.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da yeniden belirlenecek. Emekliye refah payı ve memur emeklileri için eşitleme formülü de merak ediliyordu. Peki en düşük emekli aylığı ne olur? Kim ne kadar maaş alacak?

EMEKLİNİN 5 AYDA KESİNLEŞEN ZAM ORANI

Şu an SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 5 aylık enflasyon ile yüzde 14,57’lik artışı garantiledi. Memur emeklisi için yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı ve 5 aylık enflasyon farkı ile oran yüzde 10,40 oldu. 6 aylık rakamların 4a-4b emeklilerinde yüzde 16-18, 4c emeklilerinde yüzde 12-14 aralığında olması neredeyse kesinleşti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, emeklinin zam tablosunu tek tek hesapladı.

EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME İÇİN GÖZLER 3 OCAK’TA

Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, “Yüzde 46'lık bir enflasyon açıklandığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,05 oranında bir maaş zammı alacaklardır. Bu enflasyonist süreçte en çok etkilenen grup emekliler olmuştur. Emekliler 2023 yılından beri özellikle yerel seçim döneminde ciddi bir beklenti içerisindelerdi. Fakat bekledikleri gibi bir iyileştirme olmadı. Sonrasında Temmuz ayında bir iyileştirme yapıldı. 2025 Ocak ayında emeklilerin umudu yeni yapılacak düzenlemede diyebiliriz. Bu süreçte bizleri ve emeklileri umutlandıran bir durum söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz emeklilerle ilgili mutlaka bir düzenleme yapılacağını ifade etti. 2025 yılında emeklilere yönelik yapılacak düzenleme için beklenen tarih 3 Ocak'tır. 3 Ocak'ta Aralık ayına ait enflasyon verileri yayınlanacak ve bundan sonra emekli maaşları konuşulmaya başlanılacak” diye yorumda bulundu.

ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE KİMİN NE KADAR ZAM ALABİLECEĞİNİ HESAPLADI

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük bir enflasyon beklentisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel şunları dile getirdi:

“Piyasa yüzde 44'ü tam olarak satın almış durumda değil. Yüzde 46'lık bir bekleyişin olduğunu ifade edebiliriz. Merkez Bankası bahsettiğimiz gibi enflasyon tahmininin yüzde 44 olarak belirledi. Fakat piyasada beklenen enflasyon oranı yüzde 46'dır. Biz bu iki muhtemel duruma karşılık emeklilerin alabilecekleri ücret ve maaş zammını hesapladık.

Yüzde 44'lük bir enflasyon beklentisi gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15,45 oranında bir zam alacaklar. Memur emekli aileler ise yüzde 11,25 şeklinde olacaktır. Fakat piyasada beklediğimiz enflasyon oranı yüzde 46 olduğu için yukarıda bahsettiğim rakamların daha muhtemel olduğunu söyleyebilirim. Yüzde 46'lık bir enflasyon gerçekleştiğinde SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,05 oranında bir zam alacaklardır. Yine memur emeklileri de yüzde 12,80 oranında bir zam alacaklardır.”

EMEKLİYE 8 PUANLIK REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ

“Tabii ben bu şekilde kalacağını zannetmiyorum. AK Parti çevrelerinde artı yüzde 8'lik bir refah payının verileceği ifade ediliyor” diyen Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, “Emekli maaşından bahsederken 2 unsuru açıklamamız lazım. Birincisi kök maaş, ikincisi taban maaştır. Kök maaş, örnek vermek gerekirse emeklinin 8 bin liralık maaşı taban maaşta en düşük emekli maaşının çıkarıldığı rakam olan 12.500 TL'dir. Ocak ayında bizim beklentimiz en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkartılması ve ek yüzde 8'lik bir refah artışıdır” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA