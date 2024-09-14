Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasa verileri açıklandı ve spot piyasadaki elektrik fiyatlarının yeni rakamları belli oldu.

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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 770 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 20,60 azalarak 1 milyar 262 milyon 80 bin 663 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 770 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 100 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 112 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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