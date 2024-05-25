SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

Kurul, Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ'nin pay başına 55 liradan, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 34,68 liradan ve Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 22,98 liradan ilk halka arzına onayladı.

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 611 milyon 755 bin lira tutarındaki bedelsiz pay ihracına onay veren Kurul, Eko Faktoring AŞ'nin 175 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 2 milyar lira, QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar lira, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 490 milyon lira, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 20 milyon dolar, Hasçelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 milyon dolar, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verdi.

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