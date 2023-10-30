SPK onay verdi: Bir şirket daha halka arz oluyor

Tureks Turunç Madencilik, halka arz oluyor.

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SPK onay verdi: Bir şirket daha halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu Tureks Turunç Madencilik’in halka arzına onay verdi.

Şirketin 1 TL nominal değerli payı 10.97 liradan satışa çıkacak. Halka arz talep toplamasının bu hafta yapılması gerekiyor.

Halka arzlara yatırımcı ilgisi hızlı artıyor. Halka arzların etkisiyle birlikte Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı. Geçen Eylül ayından bu yana 1 milyon 158 bin yatırımcı borsaya katıldı.

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