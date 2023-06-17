Sözcü yazarı Muratoğlu: Milletçe pavyona gitsek daha az masraf çıkardı!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, iktidarın dövizi kontrol altında tutma amacıyla uygulamaya koyduğu kur korumalı mevduat politikasını eleştirerek, "Haziran ayında kur korumalı mevduat hesaplarına Hazine ve Merkez Bankası tarafından ödenecek para yaklaşık 150 milyar lira civarı… Yuh! Milletçe pavyona gitsek daha az masraf çıkardı…" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Peki niye bu parayı ödüyoruz? Dolar fazla yükselmesin diye… Nereden yapıyorlar bu ödemeyi? Bir yerden kazançları mı var? Hayır! Para basıyor, onu veriyorlar. Bak aslında ne kadar da kolay.

Bankalardaki Kur Korumalı Mevduat tutarının 2 trilyon 576 milyar liraya yükselmesi bu zararın her geçen ay artacağının işareti… Fakirden alıp zengine vermenin yeni modeli…

Oysa enflasyonu kontrol etmede başarılı olduğunda döviz kurlarını da kontrol edersin. Bunun için de en etkili silahın faizi kullanmalısın. Yani kullanmalıydın… Bu kadar zarar ettikten sonra kullansan kime fayda? Bir de üzerine bunu ödemek için para basıyorsun. Nasıl düşecek o enflasyon söylesene?"

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