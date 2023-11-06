Sona gelindi beklentisi güçlendi: Gram altın ne kadar?

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisini güçlendirdi.

Bu durum başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Söz konusu gelişmelerle altının gram fiyatı yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışına göre, yüzde 0,3 azalışla bin 813 lira seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 yükselişle bin 818 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 190 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle bin 984 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve diğer Fed yetkililerinin yapacakları sözle yönlendirmeler ile İsrail-Filistin çatışmasından gelecek haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem