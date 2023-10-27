TMO, 2023 yılı hasat dönemi çeltik alım fiyatını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2023 yılı çeltik müdahale alım fiyatlarını duyurdu.

TMO, 2023 dönemi çeltik alımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO’ya satabileceklerdir" denildi.

"RANDEVU SİSTEMİ DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir. Randevular 30.10.2023’ten itibaren alınabilecek olup alımlara aynı gün başlanacaktır. Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi başmüdürlüklerimiz, şube müdürlüklerimiz ile ajans amirliklerimize şahsen müracaat edilmesi halinde yine internet sitesi üzerinden verilebilecektir. TMO iş yerlerinde, Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ÖDEMELER 30 GÜN İÇİNDE

Çeltik ödemelerine ilişkin TMO'dan yapılan açıklamada, "Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına (TMO ve ELÜS) müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır. Geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi (yüzde 1) yapılacaktır" denildi.

TMO'nun açıkladığı 2023 yılı hasat dönemi çeltik müdahale alım fiyatları şöyle:

- 55 randıman Baldo grubu çeltikler için ton başına 24.000 TL,

- 58 randıman Cammeo grubu çeltikler için ton başına 23.000 TL,

- 60 randıman Osmancık grubu çeltikler için ton başına 20.000 TL,

- Ronaldo-Vasco grubu çeltikler için ton başına 19.000 TL,

- Luna grubu çeltikler için ton başına alım fiyatı 18.000 TL oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem