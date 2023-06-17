Motorine dev zam yolda!

GERÇEK GÜNDEM

Dolar kurunun rekor üstüne rekor kırması sonrası akaryakıt fiyatlarında zamlar peş peşe geldi.

Bu gelişmelerle birlikte sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda salı (20.06.2023) gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam bekleniyor. Böylece güncel motorinin litre fiyatı 23,87 TL'ye yükselecek. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

SEÇİMDEN BU YANA DEV ZAM

Öte yandan 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından 1 Haziran itibariyle motorinin litre fiyatı 19,37 TL'den satılıyordu. Yapılacak olan son zamla birlikte seçimden bu yana 4 lira 50 kuruş zam motorin fiyatlarına yansımış oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları ise, şöyle:

İSTANBUL

- İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,98 TL,

- İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,17 TL,

- İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,59 TL,

- İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24,00 TL,

- İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,13 TL,

- İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,62 TL.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

- Benzin fiyatı: 24,39 TL,

- Motorin fiyatı: 22,58 TL,

- LPG fiyatı: 10,77 TL.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

- Benzin fiyatı: 24,38 TL,

- Motorin fiyatı: 22,66 TL,

- LPG fiyatı: 10,66 TL.

Kaynak: Gerçek Gündem