Şişecam hisselerine inceleme! SPK'ya başvuru yapıldı

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Şişecam dikkat çeken bir kararla gündeme geldi. Şişecam Yönetim Kurulu, şirketin hisseleriyle ilgili bazı işlemlerin incelenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu karar doğrultusunda ilgili başvuruyu 10 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Konuyla ilgili henüz SPK açıklama yapmadı.

Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 31 Mayıs 2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul'da halka açık paylarında görülen işlemler ve yatırımcı şikayetleri nedeniyle düzenleyici kurula başvurduğunu bildirdi. Şirket, yatırımcılarının ve kendisinin zarar görmesine neden olan işlemlerle ilgili gerekli tahkikatın yapılabilmesi ve yasal yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla SPK'ya başvurduğunu belirtti.

HİSSE İŞLEMLERİ VE YANILTICI İZLENİM UYANDIRMA İDDİALARI

Şişecam'ın açıklamasına göre, şirketin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım-satım yapan, emir veren, emir iptal eden, emir değiştiren veya hesap hareketleri gerçekleştiren kişiler hakkında inceleme başlatılması talep edildi. Bu kapsamda, Şişecam, yatırımcılarının haklarını korumak ve piyasa manipülasyonunu engellemek amacıyla harekete geçti.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA BAŞVURU

Şişecam, bu karar doğrultusunda 10 Haziran 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na resmi başvurusunu yaptı. Şirket, ilgili tahkikatın başlatılması ve yasal yaptırımların uygulanması için SPK'dan gerekli adımların atılmasını bekliyor.