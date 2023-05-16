Sigara tiryakilerine kötü haber: Tek seferde rekor zam

Sigara, zamlardan yine nasibini aldı. 2016 yılında 11,5 lira olan Parliament 2023 yılında 37 liraya çıktı!

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Sigara tiryakilerine kötü haber: Tek seferde rekor zam

2023 yılı ile birlikte sık sık gündeme gelen sigara zamlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Sürekli olarak zamlanan sigara fiyatları son olarak yılbaşında zam almıştı. Son aylarda üst üste gelen haberler ile sigara fiyatlarına zam beklentisi duyuruldu.

Seçimlerden öncesine kadar gelen zam haberleri ilk turun bitmesiyle birlikte yenilenmeye devam ediyor. Sigara tüketicilerini isyan ettirecek zammın ilerleyen günlerde beklenmesi bekleniyor.

Yükselen enflasyon ve ekonomik sıkıntılar sonucunda sigara fiyatlarının zam almasına dair iddialar yer alıyor. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından daha öncesinde zamlara dair açıklamalar gelmişti. Peki sigara fiyatlarına ne kadar zam yapılacak?

SİGARA FİYATLARINDA ZAM BEKLENTİSİ

Sigara fiyatlarında beklenen zamlar ile birlikte paket fiyatının 45 TL ile 50 TL seviyelerine kadar yükselmesi gündemde yer alıyor. Milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan tütün ürünlerinde yapılan zam ile birlikte tiryakiler isyan edecek.

Paket fiyatlarında 5 - 10 TL arasında bir zam yapılması bekleniyor. Zammın ne zaman yapılacağına dair henüz net bir tarih paylaşılmadı. Fakat seçimlerden sonra zamların yapılması bekleniyor. İşte güncel sigara fiyat listesi...

Uzun Parliament: 37 TL
Kısa Parliament: 37 TL
Marlboro White: 35 TL
Marlboro Touch Blue: 35 TL
Marlboro Edge Sky: 35 TL
Marlboro Edge: 34 TL
Parliament Aqua Blue: 38 TL
Davidoff C Line Blue: 33 TL
Winston: 34 TL
Winston Selender: 33 TL
Kent: 33 TL
Marlboro Edge Blue: 34 TL
Camel kamelya 100 gram: 55 TL
Marlbora: 36 TL
Parliament Midnight Blue: 36 TL

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