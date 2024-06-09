Sıfır araç alımında nakit alım desteği

Sıfır araç alımı için haziran ayının gelmesiyle birlikte markalar, bu aya özel kampanyalarını duyurmaya başladı.

Nissan, popüler modeli Qashqai için çeşitli donanım seviyelerine göre nakit alım desteği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hafif hibrit ve e-POWER modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında farklı avantajlar sağlanıyor. İşte o avantajlar:

Hafif hibrit Nissan Qashqai'nin Designpack versiyonunda 150 bin lira nakit alım desteği sunuluyor.

Hafif hibrit Skypack versiyonunda ise 150 bin lira nakit alım desteği ve 300 bin liraya 12 ay yüzde 2,59 faiz seçeneği bulunuyor.

Hafif hibrit Qashqai'nin en üst versiyonu olan Platinum Premium'da 200 bin lira nakit alım desteği sunuluyor.

Qashqai e-POWER'ın Designpack, Skypack ve Black Edition donanım seçeneklerinde 150 bin lira nakit alım desteği sağlanıyor.

Qashqai e-POWER'ın en üst donanım seviyesi olan Platinum Premium'da ise 240 bin lira nakit alım desteği bulunuyor.

Yeni Nissan Juke da lansmana özel kampanyalarla satışa sunuldu. 1 milyon 409 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Juke, lansmana özel olarak 100 bin lira nakit alım desteği ve 240 bin liraya 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuyor.