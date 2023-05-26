SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'Kılıçdaroğlu ile görüştüm' dedi, EYT vaadini paylaştı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kısa bir süre kala anketlere yansıyan oy düşüşleriyle birlikte süreci başlattığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaştı.

Ancak EYT düzenlemesi milyonlarca çalışan tarafından haksızlık olarak yorumlandı. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsarken bu tarihten sonra sigortalı olanlar emekli olamadı.

"KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlara kademeli emeklilik getirileceğini paylaştı.

"EYT'DE TÜM EKSİKLER GİDERİLECEK"

Erdursun, "Az önce Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik gelecek! EYT’de tüm eksikler giderilecek…" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem