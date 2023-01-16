Şeker üreticileri 'sabit fiyat' uygulaması başlattı

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK), 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında "sabit fiyat" uygulaması başlattıklarını duyurdu.

Son Güncelleme:
Şeker üreticileri 'sabit fiyat' uygulaması başlattı

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 15’i kamu, 12’si özel, 6’sı kooperatif olmak üzere 33 şeker fabrikasının bulunduğu, bu fabrikalarda 2022/2023 üretim döneminde 2,6 milyon ton pancar şekeri üretiminin gerçekleşeceği, bu üretimin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ifade edildi.

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz yıl dünya şeker fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle stok planlamamızı bozan ve arz istikrarını etkileyen olumsuzluklar yaşanmıştır. Ancak içinde bulunduğumuz pazarlama yılında gerçekleştirdiğimiz şeker üretim rakamları ve arz istikrarını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca sektörde oluşturulan koordinasyon mekanizması sayesinde dünya şeker piyasalarında olası dalgalanmalara karşı herhangi bir risk ihtimali kalmamıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde şeker üreticileri olarak, 1 Eylül'e kadar şeker fabrika çıkış fiyatlarında, halihazırdaki fiyatları esas alarak sabit fiyat uygulaması başlatacağımızı, sabit fiyat uygulamasının uzun süredir istikrarlı bir şekilde seyreden perakende fiyatlarına da olumlu yansıyacağını, ülkemizin gıda güvenliğinin sağlanmasına ve ekonomimize destek olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun ve sektör paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz ederiz."

Kaynak: AA

Etiketler
şeker fabrikaları
Son Güncelleme:
Davos Zirvesi başladı: Hükümetten katılım yok, Babacan daveti kabul etti Dünya 16 Ocak 2023 16:03
Fiyat sabitleme mi, enflasyona yeni makyaj mı? Ekonomi 16 Ocak 2023 15:02
İddia: MİT devreye girdi, Erdoğan'a sunulan raporda AKP'lilerin ilişkileri de var Ekonomi 16 Ocak 2023 12:24
Nebati, Erdoğan'ı yalanladı, milli gelir hedefinin yarısını açıkladı! Ekonomi 16 Ocak 2023 11:58
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı, iddianın detaylarını paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok
Son anket: İstanbul'da 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı Son anket: Megakentte 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı
Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus! Son tarih açıklandı
EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu
Emin Çapa'dan Enver Aysever'e: İstesem CNN Türk'e girmeni engellerdim, torpiline sor Emin Çapa'dan Enver Aysever'e: İstesem CNN Türk'e girmeni engellerdim