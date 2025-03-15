Ramazan'da Pazarın Beyaz Altınında Rekor Artış! Artık Kilo Değil Tane İle Satılıyor

Ramazan ayının ilk gününden itibaren Çukurova’da etkisini gösteren don, sarımsak üreticilerini de zora soktu. Bahçeleri don vurmasının ardından yeni mahsullerin çıkmayacağını belirten çiftçiler fiyatların bu nedenle arttığını söyledi.

Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, don olayı sonrasında elinde mal olan üreticilerin mallarını değerlendirmek için suni olarak piyasayı yükselttiklerini açıkladı.

'ARTIŞ KURBANA KADAR DEVAM EDER'

Yozgatlı esnaf Davut Uymaz, mevsim şartlarının zorluklarına dikkat çekerek “Çin, İran çıktı 280 lira, 300 lira, şunu 400 liraya vermiyorlar, Kastamonu dubleyi yerinde 400 liraya vermiyorlar. Çünkü daha bu kurbana kadar, 8’inci aya kadar Kastamonu çıkmaz, İran, Çin çıkar ve gelmeye de başladı. Büyükşehirlerden şunlar bin lira oldu. Bir ay önce 250 liraydı bu 50 liraya üstüne koydu. 180 liraydı, 20 lira üstüne koydu, 200 liraydı 50 lira üstüne koydu. Artış devam eder daha kurbana kadar” dedi.

'ÜÇ AY ÖNCE 100 LİRAYDI'

Salih Çavuşoğlu da don olayının fiyatların yükselmesinde etkili olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: Türkiye'nin hangi toptancı haline gidersen git İstanbul dahil, fiyatlar belli. Biz Yozgat'a hitap ettiğimiz için yüzde 80’i aynı fiyat güzergahıyla devam ediyor. Bugün 250 liraya Yozgat pazarında sarımsak satılmıyor, 200 liraya Kastamonu sarımsağı satılmıyor. Bundan üç ay önce piyasa açıldığında tezgahlarda 100 lira, 120 lira arasında satış yapıyorduk.

Kaynak: ANKA