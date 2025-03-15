Ekonomik Krizin Yarattığı Vahim Tablo: Türkiye'de 6 Kişiden Biri Sosyal Yardım Alıyor!

Türkiye'de ekonomik kriz giderek büyüyüp yoksulluk derinleşirken, durum siyaset gündeminden de düşmüyor. Muhalefet, vatandaşın yaşadığı ağır geçim sıkıntısına sık sık işaret etmeye devam ediyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yardıma muhtaç kişi sayısında büyük bir artış oluştuğunu söyleyerek her 6 kişiden birinin düzenli sosyal yardım aldığını ve sosyal yardımların yetersizliğinin bu bağlamda da sorun oluşturduğunu vurguladı.

2024 yılının aralık ayında 3 milyon 537 bin 185 haneye düzenli sosyal yardım yapıldığını açıklayan Gürer, "2014 yılında 2.274.182 haneye yapılan yardımla kıyaslandığında %55,5’lik bir artışa işaret ediyor. 14 milyon 148 bin 740 kişiye düzenli sosyal yardım yapılmaktadır. 85 milyon nüfusumuzun %16’sı düzenli sosyal yardıma muhtaç durumda. Bu rakama tek seferlik yardımlar (doğum yardımı, genel sağlık sigortası prim desteği, vefat yardımı) dahil değildir" diye konuştu.

EKONOMİK BOZULMANIN İSPATI

CHP'li vekil, son 10 yılda sosyal yardım alan hane sayısındaki artışın ciddi seviyede olduğunu ve ekonomideki bozulmanın bu verilerle de anlaşıldığını belirterek, mevcut ekonomik durum nedeniyle yardımların artırılması gerektiğini ifade etti.

Ömer Fethi Gürer, konaklama yardımı alan evsiz kişi sayısının da yüzde 66 arttığını anlatarak "2017 yılında 2 bin 110 kişi iken 2024 yılında 3 bin 503 kişiye çıkmış. 2024 yılı itibarıyla 2 milyon 990 bin 408 hane Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanıyor. Hanelerin kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda bu destekten faydalanıyor. 2 milyon 990 bin 408 hanenin kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az. Hanelere verilen 5.667,37 TL (2024 yılı için) destek oldukça düşüktür. 2024 yılında 1 milyon 146 bin 522 kişi şartlı eğitim yardımı almıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi