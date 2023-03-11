Ramazan pidesine büyük zam: İşte 2023'te ramazan pidesi fiyatları!

"11 ayın sultanı" olarak anılan Ramaza bu sene 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Ramazan ayının Türkiye'deki vazgeçilmezlerinden biri de Ramazan pidesi.

Ramazan pidesini sıcak sıcak almak için iftar vaktinde fırın sırasında beklemek artık bir gelenek haline gelmiş durumda.

2023 yılındaki pide fiyatları merak konusu olmuştu. Pide fiyatları Ankara'da belli oldu. Pide fiyatlarına gelen zam dikkat çekti.

Ramazan pidesinin Ankara'daki fiyatı belli oldu. Ankara’da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak.

Vatandaşlar ise gelen zamma tepki gösterdi, bazı vatandaşlar 300 gramının değil yine 250 gramının en düşük bu fiyata satılacağını söyledi.

Fırıncılar ise maliyetlerden, un fiyatları, işçi ücretleri, doğalgaz ve enerji giderlerine gelen zamlardan dert yandı.