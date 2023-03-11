Fitch'ten, Türkiye kararı: Aşağıya çekti!

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun mart sayısını yayımladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtildi. Fitch daha önce Türkiye'nin 2023 ve 2024'te yüzde 2,9 büyüme kaydedeceğini öngörmüştü.

DEPREMİN ETKİSİ İŞARET EDİLDİ

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin Türkiye'nin kısa vadeli ekonomik koşullarında etkili olmasının muhtemel olduğuna işaret edilen raporda, yeniden yapılanma programlarıyla birlikte üçüncü çeyrekte büyümenin hızlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.

"FED FAİZ ORANI ZİRVE YAPAR"

Raporda, Fed ve ECB'nin enflasyonun kalıcı hale gelmesinden daha fazla endişe duymaya başladığı anlatılarak ücret baskılarının kaynağı olan iş gücü piyasasındaki dengesizliklerin sürdüğü anımsatıldı.

Fed faiz oranının yüzde 5,5 ve ECB'nin refinansman faizinin yüzde 4 ile haziran ayında zirve yapacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem