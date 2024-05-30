Piyasalarda günün özeti: BIST 100 yükselişle kapandı, altın fiyatları arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,14 puan artarak 10.481,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksinde, mali endeks yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 3,10 değer kazandı, ancak sanayi endeksi yüzde 0,52 geriledi. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artarak 11.547,63 puandan kapandı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2 bin 343 dolar seviyesinde işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 439 bin liraya yükseldi.

Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2263 lira, satışta 32,3555 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda ise avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi 156,60 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 azalışla 82,7 dolar oldu.

Kaynak: AA