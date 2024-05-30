Merkez Bankası rezervleri pozitif bölgeye yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Verilere göre, 24 Mayıs haftasında brüt rezervler 142,2 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 139,1 milyar dolar düzeyindeydi

NET REZERVLER DE ARTTI

Net rezervler de aynı dönemde 40,3 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta net rezervler 33,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER POZİTİF BÖLGEYE YAKLAŞTI

Swap hariç net rezerv ise pozitif bölgeye yaklaşılırken, 24 Mayıs haftasında swap hariç net rezervler 9,7 milyar dolar artışla eksi 5,1 milyar dolar oldu.

ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ

Altın rezervleri ise 24 Mayıs haftasında 1 milyar 100 milyon dolar azalarak 60 milyar 576 milyon dolardan 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem