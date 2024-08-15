Otomobil Sektörü Hareketlendi: Kampanyayı Kaçıran İkinci Ele Yöneldi

İkinci el otomotiv piyasasında geçen yıla göre düşüş yaşandı. 2024'ün haziran ayında 45 bin 634'lük satış adediyle dip noktayı gören ikinci el ticari araç pazarı, temmuzda 59 bin 190 adede ulaşarak geçen aya göre yüzde 30 arttı. İkinci el otomobil satıcıları, düşük km ve genç yaştaki araçlar başta olmak üzere piyasanın daha da hareketleneceğini öngörüyor.

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Otomobil Sektörü Hareketlendi: Kampanyayı Kaçıran İkinci Ele Yöneldi

Quick Finans ve SmartIQ işbirliğiyle hazırlanan 2. El Oto Raporu, temmuzda otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adet olduğunu ortaya koydu. İlk yedi aylık süreçte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 672 bin 18 adet olarak gerçekleşti.

Geçen aya göre ise yüzde 11,48 gerçekleşen daralmaya, haziranda güvenlik paketine geçiş dolayısıyla yapılan yoğun indirim ve finansman kampanyalarının da etkisiyle talebin öne çekilmesi neden olarak gösteriliyor.

İKİNCİ ELDE PİYASA CANLANIR MI?

İkinci el oto pazarında 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar olan B, C, D, E segmenti araç satışlarında temmuzda, haziranın iş günü açısından daha kısa olmasına bağlı olarak yüzde 20 rakamsal bir yükseliş yaşandı. Diğer taraftan, 2023'ün ilk 7 ayı ile karşılaştırıldığında ise satışlarda yüzde 14 düşüş gözlemlendi.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA 'PİYASA OTURDU'

İkinci el oto araç satıcılarına göre, sıfır araçlarda beklenen fiyat artışları nedeniyle 2. el araçta, özellikle düşük km ve genç yaştaki araçlar başta olmak üzere piyasanın canlanması bekleniyor.

Haziranda 17 bin 454 adet satılan sıfır araç muadili B, C, D ve E segment ikinci el araç sayısı, hazirandaki 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle temmuzda yüzde 39 artarak 24 bin 312 adede ulaştı.

SIFIR ARAÇLARIN STOKTA KALMA SÜRESİ UZADI

Sıfır araç kampanyalarını kaçıranlar, fiyatların artmaya başlamasıyla ikinci ele yöneldi. 2023–2024 model sıfır muadili araçlar için haziran ayında 38 gün olan stokta kalma süresi ise temmuzda 41 gün oldu. İkinci el araç fiyatları yıl boyunca olduğu gibi temmuz ayında da yatay seyrini koruyor.

2024'ün haziran ayında 45 bin 634'lük satış adediyle dip noktayı gören ikinci el ticari araç pazarı, temmuzda 59 bin 190 adede ulaşarak geçen aya göre yüzde 30, 2023'ün haziran ayına göre ise yüzde 10 artış gösterdi.

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Otomobil İkinci El Araç
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