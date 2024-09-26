New York Borsası Yükselişle Kapattı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, çip şirketi Micron Technology'nin beklentilerin üzerindeki gelir tahmininin piyasalardaki yapay zeka iyimserliğini yeniden canlandırması ve ABD'de olumlu gelen ekonomik verilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puan değer kazandı ve yüzde 0,62 artarak 42.175,11 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artışla 5.745,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 kazançla 18.187,12 puana yükseldi.

ABD'de ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeleri yatıştıran veriler ve çip şirketi Micron Technology'nin beklentilerin üzerinde gelir tahmininde bulunması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile tahminler dahilinde büyüme kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 21 Eylül ile biten haftada 218 bine gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesine indi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan beklenmedik düşüşün işten çıkarmaların hala düşük seviyede kaldığına işaret ettiğini ve iş gücü piyasasının durumuna ilişkin endişeleri azaltabileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise çip şirketi Micron Technology'nin gelecek yılın ilk çeyreğine ilişkin beklentilerin üzerinde gelir tahmininde bulunması sonrası şirketin hisseleri yüzde 14,7 değer kazandı.

Analistler, Micron Technology'nin açıklanan gelir tahmininin yapay zeka teknolojisinde kullanılan çiplere yönelik talebin güçlü olduğu şeklinde yorumlandığını ve çip endüstrisinin geleceğine yönelik umutları beslediğini aktardı.

Yapay zeka konusundaki iyimserlik diğer çip şirketlerinin hisselerini de yukarı çekti. Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 3,4 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 1,5 yükseldi.

Super Micro Computer'ın hisseleri ise ABD Adalet Bakanlığının şirkete yönelik soruşturma başlattığına ilişkin haberlerin ardından yüzde 12,2 düştü.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasaların odağında olmaya devam ederken bugün gözlerin çevrildiği Fed Başkanı Jerome Powell konuşmasında para politikası ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

Kaynak: AA