Ne Altın Ne De Döviz! İşte Geçen Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,83 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,27, Euro/TL ve Dolar/TL yüzde 0,05 değer kaybetti.

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Ne Altın Ne De Döviz! İşte Geçen Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları

BIST 100 endeksi, en düşük 11.045,57 ve en yüksek 11.252,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 değer kazanarak 11.156,20 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,27 azalışla 2 bin 552 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,12 düşüşle 16 bin 720 liraya indi.

Geçen hafta sonu 4 bin 201 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 190 liraya geriledi. Bu hafta ABD Doları yüzde 0,05 değer kaybederek 33,0580, Euro da yüzde 0,05 azalışla 36,0230 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,99 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 1,03 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

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