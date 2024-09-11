Motorine İndirim Geldi

Brent petrol fiyatı geçen hafta yüzde 10 geri çekilirken akaryakıt fiyatları da bu düşüşten payını aldı. Benzinde cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı. Bugünden itibaren de motorin grubuna 1 lira 50 kuruşluk indirim yapıldı. Yapılan 1,50 liralık indirimin ardından fiyatlar ortalama 41-43 TL seviyesine gerilemiş oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.42 TL

Motorin litre fiyatı: 41.67 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.19 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.35 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL