Motorine İndirim Geldi
Bugünden itibaren motorin grubuna 1 lira 50 kuruşluk indirim geldi. Yapılan 1,50 liralık indirimin ardından fiyatlar ortalama 41-43 TL seviyesine geriledi.
Brent petrol fiyatı geçen hafta yüzde 10 geri çekilirken akaryakıt fiyatları da bu düşüşten payını aldı. Benzinde cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı. Bugünden itibaren de motorin grubuna 1 lira 50 kuruşluk indirim yapıldı. Yapılan 1,50 liralık indirimin ardından fiyatlar ortalama 41-43 TL seviyesine gerilemiş oldu.
Güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.55 TL
Motorin litre fiyatı: 41.74 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.42 TL
Motorin litre fiyatı: 41.67 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.90 TL
Motorin litre fiyatı: 42.19 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.35 TL
Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL