Kritik Veri Öncesi Altında Gergin Bekleyiş

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı için belirleyici olması beklenen enflasyon verileri, bugün 15.00'de açıklanacak. Manşet enflasyonun yüzde 2,9'dan 2,6'ya düşmesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 3,2 seviyesinde kalması öngörülüyor. Bu veri, haftanın en kritik ekonomik göstergesi olarak değerlendiriliyor. Analistler, açıklanacak sonucun piyasa risk alma isteğini ve Fed'in gelecekteki kararlarını etkileyebileceğini belirtiyor.

Piyasalarda gergin bir bekleyişe neden olan kritik veri öncesinde piyasalar, güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatları 2525 dolara yükselirken, gram altın fiyatları 2765 lirayı geçti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Bugün açıklanacak enflasyon verilerinde büyük sürprizler yaşanmaması halinde ABD Merkez Bankası'nın 18 Eylül tarihli toplantısında faizleri 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalar bu beklentiye göre pozisyon alırken, enflasyonun beklenen seviyenin üzerinde gelmesi ise yıl sonuna kadar muhtemel faiz artırımlarını sekteye uğratabilir.