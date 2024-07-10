Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor... Araç Muayenesinde Kredi Kartından Alınan Fark İçin Flaş Karar!

Tüketici Hakem Heyeti, araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı verdi. Kredi kartıyla gerçekleştirilen işlem için 128 lira 18 kuruş fark alınmasını 'ayıplı hizmet' olarak değerlendirildi.

Son Güncelleme:
Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor... Araç Muayenesinde Kredi Kartından Alınan Fark İçin Flaş Karar!

Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir, 28 Aralık 2023'te otomobilini vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Özdemir, bin 130,44 TL olan vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için 128,18 TL daha fark vererek, ödemeyi gerçekleştirdi. Durumu avukatı Emre Akman ile paylaşan Özdemir, alınan 128,18 TL farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na aykırı olduğunu öğrenince iadesi için 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

KOMİSYONUN İADESİNE KARAR VERİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verdi. Heyet, gerekçesinde ise firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor... Araç Muayenesinde Kredi Kartından Alınan Fark İçin Flaş Karar! - Resim : 1

'EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR'

Hüseyin Özdemir'in avukatı Emre Akman, "Müvekkilim aracının muayenesi için gittiğinde kredi kartı ödeme seçeneğini seçince, müvekkilin ödemesi gereken rakamın üzerine 128,18 fark bakiyesi çıkmıştır. Müvekkilimizin talebi üzerine ise Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptık. Bizim başvurumuz yakın zamanda incelendi ve firma tarafından alınan 128,18 TL’nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nda geçen 'ayıplı hizmet' maddesi gereğince bize iadesine karar verildi. Bakıldığında araç muayene istasyonuna on binlerce insan, aracını muayene ettirmeye geliyor. İnsanlar da kredi kartıyla ödeme yapmak istiyor. Bu kredi kartlarından alınan 128,18 TL her kişiden alınsa bu, günlük milyonlarca TL para eder. Bu ise tüketici kanununda ayıplı hizmet olarak nitelendirilen bir karardır. Bu, emsal niteliğinde bir karardır. Müvekkilimiz 128,18 TL'yi aldığında ne zengin olacak, ne de fakir olacak. Bizim buradaki tek amacımız kamuoyunu bilgilendirmek. Araç muayene istasyonunda kesilen tutarı geri almak isteyen kişiler, bizim kararımızı emsal olarak göstererek geri alabilirler. Firmanın yaptığı kredi kartına alınan komisyonun kesinlikle kanuna aykırı olduğunu ve vatandaşlarımızın bu konuda bilgilenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
TÜVTürk
Son Güncelleme:
En Umutsuz 4 Burç : Bu Burçların Hayata Dair Hiçbir Beklentisi Yok En Umutsuz 4 Burç : Bu Burçların Hayata Dair Hiçbir Beklentisi Yok
Sanayi Devi İflasın Eşiğinde Sanayi Devi İflasın Eşiğinde
İlber Ortaylı'ya Göre Mutlaka Gidilmesi Gereken 2 Türk Kenti! Herkes Gidip Görmeli İlber Ortaylı'ya Göre Mutlaka Gidilmesi Gereken 2 Türk Kenti! Herkes Gidip Görmeli
Ulaşım Yüzde 50 İndirimli Olacak Ulaşım Yüzde 50 İndirimli Olacak
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı
Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti Buket Aydın, Şaban Sevinç'in Özrünü Kabul Etmedi
Demir Parmaklıkların Ardından... Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı