Ulaşım Yüzde 50 İndirimli Olacak

İzmir'de 15 Temmuz'da ulaşımın yüzde 50 indirimli olacağı kaydedildi. ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nı kullanacak yolcular, 15 Temmuz'da normalde ödedikleri ücretin yarısını ödeyecek.

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Ulaşım Yüzde 50 İndirimli Olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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15 Temmuz İzmir Metro
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