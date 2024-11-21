Merkez Rezervlerinde 624 Milyon Dolarlık Düşüş

TCMB haftalık verilerine göre, 15 Kasım itibarıyla toplam rezervler 157 milyar 308 milyon dolardan, 156 milyar 684 milyon dolara geriledi.

Brüt rezervler 92 milyar 121 milyon dolardan 94 milyar 121 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri 65 milyar 187 milyon dolardan 62 milyar 594 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 60 milyar 734 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 674 milyon dolar azalarak 59 milyar 60 milyon dolara indi.

RESMİ REZERV VARLIKLARI

Resmi Rezerv Varlıkları, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarak 159,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 85,0 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6,3 artarak 67,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak yaklaşık 44,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 36,9 milyar ABD doları anapara, 7,7 milyar ABD doları faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri yaklaşık 16,6 milyar ABD doları oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalarak 49,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.