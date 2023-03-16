Merkez Bankası'nın net rezervleri geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervleri 2 milyar dolar düşüşle 18,7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın net rezervleri geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, brüt rezervler 10 Mart haftasında 120 milyar dolara geriledi. 3 Mart haftasında TCMB'nin brüt rezervleri 120,4 milyar dolar olmuştu.

NET REZERVLER GERİLEDİ

TCMB'nin net rezervleri aynı dönemde 2 milyar dolar düşüşle 18,7 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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