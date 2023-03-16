Merkez Bankası'nın net rezervleri geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, brüt rezervler 10 Mart haftasında 120 milyar dolara geriledi. 3 Mart haftasında TCMB'nin brüt rezervleri 120,4 milyar dolar olmuştu.

NET REZERVLER GERİLEDİ

TCMB'nin net rezervleri aynı dönemde 2 milyar dolar düşüşle 18,7 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem