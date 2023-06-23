Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankaların taleplerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi.

İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erkan, "Verimli bir görüşme oldu. Bankacılar bize sadeleşme ile ilgili taleplerini iletti. Fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Erkan, "Hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etme doğrultusunda tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı ve hedefe yönelik bir bizimde yapacağımıza eminim. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarını sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.

FAİZ 27 AY SONRA İLK KEZ ARTTI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8.5'tan yüzde 15'e yükseltildi.