Memurları İlgilendiriyor! Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlar Toplu Sözleşme İkramiyesi belirlenmiş oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak” dedi.

Memurları İlgilendiriyor! Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle memurlarında Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık. Ancak bu kazanım CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği geçen Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”

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Kaynak: İHA

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