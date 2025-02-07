Mehmet Şimşek Talimat Verdi, Gelir İdaresi'nden 81 İle Yazı! Maliye Ekipleri Kasada: Yüzde 20 Fark Olan İzaha Gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışı ekonomi ile mücadelede denetimlerin devam edeceğini her fırsatta dile getirirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 1 Ocak’ta yürürlüğe giren düzenleme kapsamında hasılat ile beyan arasındaki farkın yüzde 20’yi aşması durumunda mükellefler izaha çağrılacaktı. Bu kapsamda Bakan Şimşek, ‘gerekirse kasaya oturarak hasılat tespiti yapacağız’ demişti. Ve o açıklama gerçek oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilin defterdarlığına yazı göndererek 3 Şubat - 31 Temmuz arasında mükellefler nezdinde toplu hasılat ve toplu denetim çalışması yapılmasını istedi. İlk denetim lokantalarda başladı.

LOKANTALARDA KASAYA OTURUP HASILAT DENETİMİ YAPTILAR

Ekonomi Gazetesi’nden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, Maliye çalışanları ilk etapta yeme içme yerlerinde denetime başladılar. İşletmelerin kasasına oturan denetim elemanları, bir yandan Z raporlarını talep ederken, diğer yandan da günlük hasılatları tespit ediyorlar.

KUYUMCULAR DAHİL 10 SEKTÖR RADARDA

Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının lokantalarla işe başlamış olmasına rağmen, denetimlerin hangi sektörlerde devam edeceği çok net değil. Ancak 27 Eylül 2024’te yayımlanan 326 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde aralarında restoran işletmeciliği, kuyumculuk ve diş hekimliği dahil 10 sektöre ilişkin örnekler yer alıyor. Tebliğde yer alan mesleki faaliyetler restoran işletmeciliği, kuyumculuk, güzellik salonu işletmeciliği, plastik cerrahi, kuaförlük, turizm amaçlı su sporları faaliyeti, plaj işletmesi, diş hekimi, araç bakım servisleri, adi ortaklık.

YILDA 12 DENETİM YAPILACAK

Hasılat tespiti, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 69’uncu maddesinde yapılan düzenlemeyle mevzuata girdi. Değişikliğe göre, mükelleflerin günlük hasılatının tespiti için bir ayda üç kez olmak üzere bir takvim yılında 12 kez yoklama yapılacak. Yoklamada tespit edilen günlük hasılatlardan aylık hasılat hesaplanacak. Aylık hasılatların toplamı, tespit yapılan ay sayısına bölünerek aylık ortalama hasılat tutarı belirlenecek. Aylık ortalama hasılat da faaliyette bulunulan ay sayısıyla çarpılarak, toplam yıllık hasılat tespit edilecek. Bu şekilde ulaşılan rakam ile beyan edilen miktar arasındaki fark yüzde 20’den fazla olursa mükellef izaha davet edilecek.

ÖDEMEYENE GECİKME CEZASI DA VAR

İzaha davet edilenler VUK 371’deki pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacak ve 30 gün içinde izah yapmaları gerekecek. İzahı yeterli bulunmayan mükellefler için 30 gün içinde hafif bir ceza kesilecek ve hatalarını düzeltme olanağı sunulacak. Ödemede gecikilen her ay için gecikme zammı uygulanacak. Yüzde 20’ye kadar olan farklar içinse herhangi bir işlem yapılmayacak.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi