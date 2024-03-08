Mehmet Şimşek açıkladı: Kira sözleşmesinde yeni dönem!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinde gelir elde edip, vergi kaybının önüne geçmek adına yeni yol haritasını açıkladı. Ayrıca Şimşek, "Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım" diyerek ekledi.

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Mehmet Şimşek açıkladı: Kira sözleşmesinde yeni dönem!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te dün akşam Türkiye ekonomisine ilişkin soruları yanıtladı.

Kira sözleşmelerinde gelir elde edip, vergi kaybının önüne geçmek adına yeni yol haritasını açıklayan Şimşek, "Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak. Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım" dedi.

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan konuya ilişkin geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını belirtmişti. Şimşek, "Kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak" demişti.

Mehmet Şimşek açıkladı: Kira sözleşmesinde yeni dönem! - Resim : 1

TEBLİGAT GÖNDERİLİYOR

Şimşek'in açıklamaları sonrası kira geliri potansiyeli olan konutların tespiti için başlattığı çalışmalar sürerken, sıkı takip başladı. Bu kapsamda vergi dairelerince, belirlenen adreslere tebligat gönderiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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